Ehemaliger Neusser Ein Filmemacher auf persönlicher Spurensuche

Marcel Kolvenbach ist zurück. Zurück an dem Ort, an dem seine Suche vor wenigen Jahren eine entscheidende Wendung genommen hat. Dort, wo heute die Hochschule Düsseldorf ihren Campus hat, befand sich früher das Gelände des ehemaligen städtischen Schlachthofs. In der ehemaligen Viehmarkthalle erinnert nun eine Gedenkstätte an die Verbrechen, die dort während des Zweiten Weltkriegs begangen wurden: Gut 6000 jüdische Männer, Frauen und Kinder mussten sich in jener Halle einfinden, bevor sie vom nahegelegenen Güterbahnhof in verschiedene Ghettos, die oft nur eine Zwischenstation in Vernichtungslager waren, deportiert wurden. Einer von ihnen war Fritz Kann – der erste Mann von Kolvenbachs Großmutter. Ihm hat der in Neuss geborene Filmemacher (mittlerweile lebt und arbeitet er in Mainz) eine Dokumentation gewidmet: „Auf der Suche nach Fritz Kann“, so der Titel, ist am Donnerstag in den deutschen Kinos angelaufen. Am Sonntag wird er auch im Düsseldorfer Filmkunstkino Bambi gezeigt.