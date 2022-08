Schützenfest in Grimlinghausen : Spielmann wird Schützenkönig in Grimlinghausen

Spielmann wird Schützenkönig in Grimlinghausen

Schützenfest in Grimlinghausen

Grimlinghausen Mit Marcel Hamacher vom Tambourcorps „Rheinklänge“ repräsentiert im kommenden Jahr wieder ein Musiker als Schützenkönig den Bürger-Schützenverein Grimlinghausen.

Der 33-Jährige ist zudem der jüngste König in der fast 150-jährigen Vereinsgeschichte, berichtet Vizepräsident Andreas Seiler. Hamacher setzte sich am Montagabend mit dem 30. Schuss gegen die Mitbewerber Milat Batanipur (31) vom Grenadierzug „Hippelänger Pinguine“ und Peter Berger (59) von der Scheibenschützengesellschaft durch. Mit dem König, der sein Geld als Maler und Lackierer verdient, wird zum Festausklang am Dienstagabend Lebensgefährtin Nadine Rennefeld gekrönt. Zur Königsfamilie gehören Leonie (3) und Luca (9), der selbst schon im Tambourcorps Rheinklänge mitmacht.