Stadtverordneter aus Neuss : Mit dem Kastenwagen die Welt entdecken

Neuss Einmal im Jahr verlagern Marc und Lisa Vanderfuhr ihr Zuhause auf die Straße. Dann verlassen sie ihre Heimatstadt Neuss für mehrere Wochen und reisen, schlafen, leben in ihrem Kastenwagen.

Der SPD-Stadtverordnete und seine Ehefrau planen vor ihren Touren lediglich die grobe Route. „Den Rest machen wir auf dem Weg“, sagt der 33-Jährige. Schließlich ist es ein Roadtrip – und da gilt es, flexibel zu bleiben. In den vergangenen rund acht Jahren hat das Duo viel von der Welt gesehen. Egal ob Frankreich, Schweden, Portugal, Griechenland, Marokko, Norwegen, Irland oder Spanien. Pauschalreisen mit per Handtuch reservierten Pool-Liegen und Warteschlangen am All-you-can-eat-Buffet waren noch nie ihr Ding. Wenn die beiden ein Land bereisen, dann möchten sie die Eindrücke dort möglichst authentisch in sich aufnehmen. Marc Vanderfuhr erklärt sein Reisefieber mit einem Zitat von Alexander von Humboldt: „Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.“

Knapp 50.000 Fotos haben die zwei Neusser auf ihren zum Teil abenteuerlichen Touren bereits geschossen. Um die Öffentlichkeit an ihren Erlebnissen teilhaben zu lassen, pflegen sie ihren eigenen Reiseblog. Nicht nur auf ihrer Homepage www.kastenreisen.de, sondern vor allem in den sozialen Medien Instagram und Facebook (Stichwort Kastenreisen) sind sie aktiv.

Aber warum fiel die Wahl eigentlich auf einen sogenannten Kastenwagen? „Ein Kastenwagen ist deutlich flexibler und wendiger als ein klassisches Wohnmobil“, erklärt Vanderfuhr. Die meisten Kastenwagen-Kilometer legte das Ehepaar im vergangenen Jahr zurück: 8240 Kilometer in vier Wochen ans Nordkap und zurück! Privat versuchen Marc und Lisa allerdings so wenig Auto zu fahren wie möglich, sie sind meist mit dem Fahrrad oder der Bahn unterwegs. Doch manchmal müssen Prioritäten gesetzt werden – in diesem Jahr zugunsten seines politischen Engagements. Denn weil die wichtige Kommunalwahl mit Siebenmeilenstiefeln näher rückt und im Wahlkampf jede verfügbare Kraft gebraucht wird, fällt die vierwöchige Kastenwagen-Auszeit in diesem 2020 flach. Doch die kleine Pause kann genutzt werden, um sich Gedanken über die nächsten Ziele zu machen. Albanien, Tunesien, Korsika und Sardinien wurden bereits für Touren in naher Zukunft ins Auge gefasst. Doch es gibt ein Ziel, das noch unter dem Stichwort „Traum“ eingeordnet wird: Mit dem Wohnmobil soll es irgendwann bis in die chinesische Hauptstadt Peking gehen. Ob die üblichen vier Wochen dann ausreichen werden?