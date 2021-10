Serie Mappenprojekt „Wir“ : Rehlinghaus zeigt, wie ein „Krisengipfel“ aussieht

Christoph Rehlinghaus in seinem Atelier an der Hansastraße. Foto: Helga Bittner (hbm)

Serie Neuss Das Kulturamt hat eine Werkedition mit Arbeiten von Neusser Künstlern herausgegeben. Einer von ihnen ist Christoph Rehlinghaus. Welches Bild er beigesteuert hat.

Rehlinghaus wurde in Wevelinghoven geboren, ist in Neuss aufgewachsen und wohnt heute in Meerbusch. Er war ein Jahr an der Kunstakademie Düsseldorf, bevor er schließlich Freie Grafik und Malerei an der FH Köln studierte. Seit 1990 arbeitet Rehlinghaus als freier Künstler, hat heute sein Atelier an der Hansastraße 95.