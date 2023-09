Survival-Training in Neuss Ruf der Wildnis – vom Überleben in der Natur

Auf die Idee für das Survival-Training ist Manuel Euskirchen durch seine eigenen Erfahrungen gekommen: Schon als Kind habe ihm sein Großvater, der selbst Jäger und Förster war, einiges über den Wald und die Tiere beigebracht. „In der Jugend ist dann mein Interesse an der Natur etwas eingeschlafen“, erzählt der Kaarster. Es folgte das Berufsleben und damit begann eine Zeit, die von Schnelligkeit und Leistungsdruck geprägt war. „Mit Ende 20, Anfang 30 musste ich wegen Depressionen in einer Klinik behandelt werden“, erzählt er. Dann begann Manuel Euskirchen, sich wieder mit der Natur auseinanderzusetzen, raus zu gehen und den Wald zu entdecken. „Das hat mir so gut getan, dass ich irgendwann sogar meine Antidepressiva absetzen konnte“, sagt er. Die Idee reifte, einen Outdoor-Beruf auszuüben. Und da stieß der Kaarster auf einen Lehrgang zum „Natur- und Wildnispädagogen“, der von der Wildnisschule Naturabenteuer Niederrhein mit Sitz in Uedem angeboten wurde. Acht Monate dauerte die Ausbildung und umfasst sieben Blöcke, in denen die Teilnehmenden nicht nur lernen, wie sie sich in der Natur zurechtfinden, sie lernen auch einiges über sich selbst kennen.