Kandidat aus Neuss : Erst Explosions-Schock, jetzt bei DSDS im TV

Neuss Der Neusser Manuel Béla Schnocks-Soti ist am Samstag in der TV-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen. Hinter dem 23-Jährigen liegen bewegte Wochen.

Doch in wenigen Tagen kann der Neusser Manuel Béla Schnocks-Soti die Sorgen zumindest ein wenig beiseite schieben – denn dann flimmert der 23-Jährige als Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) über die Bildschirme der Nation. Singen wird er dort den Song „Let It Go” von James Bay. Besonderheit: Manuels Mann ist fast dreimal so alt wie er. „Man sucht sich nicht aus, in wen man sich verliebt“, sagt der Neusser. Früher hat er über 100 Kilogramm gewogen, die er sich aber durch intensives Parcours-Training abtrainiert hat. Kaum eine Parkbank ist vor ihm sicher, wo er mal eben einen Salto ausprobiert. Vor ein paar Jahren litt Manuel außerdem an Sozialphobie – sein Casting bei DSDS soll ein weiterer Schritt nach vorne sein, um sein Selbstbewusstsein und seinen Mut in der Öffentlichkeit zu stärken. Der 23-Jährige zeigt sich besonders mutig: Noch nie zuvor hat er ein Mikrofon benutzt.