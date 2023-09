Unfall in Neuss Mann wird von Auto angefahren – Fahrer flüchtet

Die Polizei erhielt am Donnerstag Kenntnis von einem verletzten Düsseldorfer (44), der nach eigenen Angaben von einem Auto angefahren worden sei. Nach ersten Erkenntnissen stieg der Mann gegen 22.15 Uhr an der Haltestelle Wolberostraße aus einem Bus aus, um dann den Fußgängerüberweg zu nutzen und die Further Straße zu überqueren. Als er sich auf diesem befand, wurde er von einem grauen VW Golf, der aus Richtung Innenstadt kam, angefahren und stürzte.