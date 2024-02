Hammer-Angriff an der Sternstraße Neusser wegen versuchten Mordes vor Gericht

Aus einer gemeinsamen Pressemitteilung, die sechs Tage nach der Tat von Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlicht wurde, ging hervor, was sich konkret ereignet haben soll. Demnach kam es am 14. September vergangenen Jahres an der Sternstraße in der Neusser Innenstadt um 18.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 64-Jährigen und einer 59-Jährigen. Dem Mann wird vorgeworfen, im Zuge des Streits mehrfach mit einem Hammer auf das Opfer eingeschlagen und es dadurch auch am Kopf verletzt zu haben. Die Frau musste danach in einem Krankenhaus behandelt werden, das sie wenig später wieder verlassen konnte, wie die Staatsanwaltschaft damals auf Nachfrage unserer Reaktion mitteilte.