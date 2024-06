Mögliches Diebesgut gefunden Mann wegen mehrerer Straftaten in Neuss festgenommen

Bei dem Mann, der sich seit zwei Tagen an der Breite Straße in einem silbernen Mercedes aufgehalten haben soll, waren mehrere gestohlene Kredit- und Debitkarten sowie Geldbörsen aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen waren die Sachen großteils aus anderen Fahrzeugen gestohlen worden. Die Kennzeichen an dem Mercedes waren bei der Polizei ebenfalls als gestohlen gemeldet worden, genauso wie ein Kennzeichenpaar, das im Kofferraum des Fahrzeugs aufgefunden wurde.