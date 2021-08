Einsatz in der Neusser Innenstadt : Mann verletzt Polizeibeamte

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Die Polizei war am Donnerstag mit mehreren Streifenwagen an der Krefelder Straße in der Neusser Innenstadt im Einsatz. Auslöser, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte, war ein Fall von häuslicher Gewalt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte griff der verdächtige Mann allerdings die Polizisten an, die bei der Attacke verletzt wurden und daraufhin Verstärkung anforderten. Der Mann konnte wenig später in Gewahrsam genommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Über die Schwere der Verletzungen der Polizeibeamten war am Donnerstagabend noch nichts bekannt.

Im Zuge des Einsatzes kam es zudem zu einem Verkehrsunfall. Beim Umsetzen fuhr ein Einsatzwagen der Polizei gegen einen anderen, der Schaden war jedoch gering.

(jasi)