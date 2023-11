In der Neusser Innenstadt Mann verkauft gefälschtes Mobiltelefon

Ein 36-Jähriger ist am vergangenen Mittwoch Opfer eines Betrugs geworden. Gegen 17.30 Uhr, so teilte die Polizei am Donnerstag mit, wurde der Neusser von einem Fremden an der Krefelder Straße in der Innenstadt angesprochen. Der Unbekannte bot dem Mann ein Mobiltelefon für 300 Euro an. Da das Handy des Herstellers normalerweise über 1000 Euro teurer ist, ließ sich der 36-Jährige auf den Handel ein.