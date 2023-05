An der Haltestelle „Neuss am Kaiser“ 19-Jähriger stirbt nach Bahn-Unfall

Neuss · In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 19 Jahre alter Mann aus Mettmann an der Haltestelle „Neuss am Kaiser“ im Gleisbett von der S8 erfasst worden.

14.05.2023, 17:17 Uhr

Ort des Unglücks: der Haltepunkt Neuss am Kaiser (Archivfoto). Foto: Julian Budjan

Wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen Mitternacht. Mit schweren Verletzungen sei der offensichtlich alkoholisierte Mann in die Düsseldorfer Uniklinik gebracht worden, wo er später seinen Verletzungen erlag, wie der Sprecher weiter informierte. Die Ermittlungen, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, dauern an. Gegen 1.30 Uhr sei die Bahnstrecke am Samstagmorgen dann wieder freigegeben worden, teilte der Sprecher weiter mit.

(goe)