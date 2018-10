Neuss: Mann soll Rheinbahn-Tickets gefälscht haben

Spur führte zu „Fälscherwerkstatt“ nach Neuss : 33-Jähriger soll Rheinbahn-Tickets gefälscht haben

Neuss Gefälschte Tickets sollen in Neuss hergestellt und in Online-Plattformen angeboten worden sein. Equipment sichergestellt.

Die Polizei hat eine „Fälscherwerkstatt“ in Neuss ausgehoben. Dort wurde umfangreiches Equipment sichergestellt. In der Wohnung wurden offenbar Tickets für die Rheinbahn gefälscht. Das teilt die Polizei mit. Der 33 Jahre alte Bewohner war zwar nicht vor Ort, konnte aber identifiziert werden. Er wird in Kürze eine Vorladung erhalten, um sich zu den Vorwürfen zu äußern. Das teilt ein Sprecher der Polizei Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Auf die Spur zur „Fälscherwerkstatt“ kamen die Beamten über einen Hehler, der auf einer Online-Plattform gefälschte Tickets zum Verkauf angeboten hat und dingfest gemacht werden konnte. Dazu wurde am Donnerstagabend in Abstimmung zwischen Rheinbahn und Polizei ein fingierter Kauf samt Übergabe eines gefälschten Tickets an einer Tankstelle organisiert. Der 31 Jahre alte Düsseldorfer wurde im Zuge dessen vorläufig festgenommen.



In seiner Wohnung fanden die Polizisten bei einer Durchsuchung allerdings nur wenige weitere gefälschte Tickets. Hinweise des bereits einschlägig vorbestraften Mannes führten die Beamten letztlich zu der Wohnung in Neuss. Dort wurde Material, das der Mieter offenbar zum Fälschen von Tickets benutzt hatte, vorgefunden. Der 33 Jahre alte Verdächtige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. In welchem Umfang die Männer mit den gefälschten Tickets gehandelt und welche Absatzwege sie neben den Online-Plattformen noch genutzt haben, wird derzeit noch ermittelt.

Der Revision der Rheinbahn war vor mehr als einem Jahr ein Monatsticket aufgefallen, das zu einem günstigen Preis in den sozialen Netzwerken angeboten wurde. Für die Experten war es auf den ersten Blick als Fälschung zu erkennen. Nach umfangreichen Recherchen, bei denen weitere Angebote in anderen Online-Plattformen entdeckt wurden, schaltete die Rheinbahn die Polizei ein. Angezeigt wurde auch eine Person, die ein gefälschtes Ticket in einem Kundencenter der Rheinbahn einlösen wollte.

