Durchsuchung in Neuss Mann soll Nacktfotos von Kindern auf Handy gehabt haben

Das Amtsgericht hatte seiner Verurteilung folgende Feststellungen zugrunde gelegt: Anlässlich einer im April 2021 vorgenommenen Durchsuchung des Zimmers des Angeklagten in einer Asylbewerberunterkunft in Neuss befand sich der Angeklagte unter anderem im Besitz eines Mobiltelefons, auf dem 16 nicht gelöschte Bilddateien gespeichert waren, die unbekleidete Jungen (ersichtlich jünger als 14 Jahre) zeigten. Auf dem Mobiltelefon waren zudem zehn Bilddateien gespeichert, die Jungen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren in eindeutigen Posen zeigten. Insgesamt waren auf dem Mobiltelefon 231.427 Bilddateien gespeichert.