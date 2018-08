Neuss: Mann nimmt Randalierer fest

Gegen Mülltonnen getreten : Mann nimmt Randalierer fest

Nordstadt In der Nacht zu Montag haben sich Anwohner an der Further Straße und „Am Kivitzbusch" über einen randalierenden Mann beschwert. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der bis dato Unbekannte lief laut grölend durch die Straßen und trat immer wieder gegen Mülltonnen.

