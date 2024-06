Urteil am Amtsgericht Neuss Mann nach tödlichem Unfall zu Bewährungsstrafe verurteilt

Am Amtsgericht Neuss musste sich am Mittwoch ein 47 Jahre alter Mann aus Krefeld dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung stellen. Er soll im März mit seinem Auto betrunken über die A44 gefahren sein und dabei einen Unfall mit einem anderen Fahrzeug verursacht haben, infolge dessen der Fahrer an seinen Verletzungen verstorben ist. Der 47-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt, allerdings ist die Verbüßung zur Bewährung ausgesetzt worden. Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre. Darüber hinaus muss er eine Schadenswiedergutmachung in Höhe von 5000 Euro an die Hinterbliebenen des Opfers zahlen und erhält in den nächsten fünf Jahren keine Fahrerlaubnis mehr. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Das heißt: Innerhalb der nächsten Woche können sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung Rechtsmittel einlegen.