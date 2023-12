In der Neusser Innenstadt Mutmaßlicher Autoknacker gefasst

Einen 33 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz konnten Polizeibeamte am Samstag um 23.30 Uhr an der Trankgasse vorläufig festnehmen. Eine Autobesitzerin hatte wenige Minuten zuvor am Freithof beobachtet, wie der Tatverdächtige eine Seitenscheibe ihres Wagens einschlug. Als die Frau den Unbekannten anschrie, ergriff der Mann die Flucht.