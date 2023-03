Ohne Vorwarnung zugeschlagen Mann in Neuss mit Schlagstock am Kopf verletzt

Der Wuppertaler befand sich am Donnerstag, 2. Februar gegen 19.30 Uhr im Bereich der Pierburgbrücke. Ihm wurde nach ersten Erkenntnissen von einer männlichen Person mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 22 bis 25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, normale bis kräftige Statur, in schwarzer Kleidung und mit einer schwarzen Mütze mit einem rotem Emblem bekleidet. Das leicht verletzte Opfer konnte den Unbekannten dann in die Flucht schlagen. Eine Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief erfolglos.