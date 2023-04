Verdächtiger schuldig gesprochen Neusser wurde mit falschen Coronatests abgezockt

Demnach hätte der Neusser insgesamt 650.000 Euro zahlen sollen, überwies auch eine Anzahlung in Höhe von 105.000 Euro (in Raten) auf das Konto eines Bekannten des Angeklagten – die versprochenen günstigen Schnelltests sollten allerdings nie geliefert werden. Nach wochenlangem Hinhalten per Chat ging der Geschädigte schließlich in Neuss zur Polizei. Auch der Bekannte des Angeklagten, auf den die Anzahlung überwiesen wurde, sollte Anzeige erstatten. Der angebliche Coronatest-Händler versuchte zunächst noch unterzutauchen, wurde dann aber Ende 2022 in Neustrelitz gefasst. Bemerkenswert: Das Urteil fiel fünf Monate höher aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Dies begründet Richter Gerald Fleckenstein auf Nachfrage unserer Redaktion unter anderem damit, dass der Angeklagte einschlägig vorbestraft ist und die jetzt verhandelte Tat zu einem Zeitraum beging, in dem er unter Bewährung stand.