Verletzter in der S11 Mann in der Bahn ins Gesicht getreten

Neuss · In Neuss hat ein Unbekannter in der Bahn S11 randaliert. Am Ende trat er einem anderen Fahrgast auch noch ins Gesicht. Zum Täter machten Zeugen später widersprüchliche Angaben.

20.02.2023, 14:51 Uhr

In Neuss wurde ein Mann in der Bahn S11 angegriffen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Ein 44 Jahre alter Neusser wurde in der Bahn von einem Randalierer verletzt. Die Tat ereignete sich am Sonntag, 19. Februar, gegen 16.45 Uhr, in einem Erste-Klasse-Abteil der Linie S11. Das Opfer hatte den Unbekannten zuvor aufgefordert, beleidigende Äußerungen zu unterlassen. An der Haltestelle Neuss-Süd an der Bergheimer Straße ergriff der Unbekannte schließlich die Reisetasche des Neussers und wollte den Zug verlassen. Das konnte der Mann zwar verhindern, wurde aber von dem Randalierer ins Gesicht getreten. Nach der Tat flüchtete der Angreifer zu Fuß in Richtung Weberstraße. Den verletzten Fahrgast brachte der Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte soll circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 170 bis 180 Zentimeter groß sein. Er wird von Zeugen abweichend als blond mit lockigem Haar beziehungsweise mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Der Täter soll insgesamt dunkel gekleidet gewesen sein, möglicherweise mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer blauen Jacke. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

(NGZ)