Polizei sucht Zeugen 73-jähriger Neusser bei Sturz in Bus verletzt

Neuss · Ein 73-Jähriger musste am Samstag in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er durch eine Vollbremsung in einem Bus stürzte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

06.08.2024 , 17:05 Uhr

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 73-jähriger Neusser ist am Samstag um 10.20 Uhr in einem Bus gestürzt. Das teilt die Polizei mit. Im Bereich Berghäuschensweg/Vellbrüggener Straße musste das Fahrzeug stark abbremsen, um eine Kollision mit einem in den Kreuzungsbereich einfahrenden Pkw zu vermeiden. Der 73-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt im Bus stand, stürzte in Folge des Bremsvorgangs und verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Auto, ein nach ersten Erkenntnissen schwarzer VW Golf, geführt von einer weiblichen Person, setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden.

(jasi)