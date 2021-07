Einsatz in Neuss : Mann bei Streit in der Innenstadt verletzt

Polizei und Rettungsdienst waren in der Nacht vor Ort. Foto: Andreas Alberts

Neuss (jasi) Ein junger Mann ist in der Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr bei einer Auseinandersetzung in der Neusser Innenstadt – Bleichstraße/Ecke Hafenstraße – verletzt worden. Die Hintergründe der nächtlichen Streitigkeiten, in die insgesamt drei Personen involviert waren, sind nach Angaben von Polizeisprecherin Claudia Suthor noch unklar.

Von allen Beteiligten seien die Personalien aufgenommen worden.

Im Einsatz war neben der Polizei auch ein Rettungsdienst-Fahrzeug. Laut Polizei wurden bei einem der Männer (alle sind im Erwachsenenalter) Verletzungen festgestellt, die offenbar mit einem scharfen Gegenstand zugefügt wurden. Eine Tatwaffe hätten die Einsatzkräfte vor Ort allerdings nicht auffinden können. Über die Schwere der Verletzung lagen am Donnerstag noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an.

(jasi)