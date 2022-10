Stadt sucht nach Lösungen : Neuss hat ein Toiletten-Problem

Die Toiletten in den vier City-Parkhäusern – wie hier am Niedertor-Parkhaus – stehen nicht zur Verfügung. Foto: Simon Janßen

Neuss Weil es immer wieder zu Vandalismusschäden in öffentlichen Toiletten kommt, herrscht ein Unterangebot in der Innenstadt. Die Stadt will nun mit Gastronomen und Einzelhändlern ins Gespräch kommen, um Lösungen zu finden.