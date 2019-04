Janusz-Korczak-Gesamtschule in Neuss : Malteser bieten am Samstag den zweiten Wohlfühlmorgen für Bedürftige an

Malteser bieten am Samstag den zweiten Wohlfühlmorgen für Bedürftige an

Janusz-Korczak-Gesamtschule in Neuss

So sah das Buffet beim ersten Wohlfühlmorgen aus. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Am Samstag, 6. April, öffnen sich zum zweiten Mal um 9 Uhr die Türen der Janusz-Korczak-Gesamtschule für wohnungslose und bedürftige Menschen.Die Malteser bieten ihren Wohlfühlmorgen (WFM) an.

Am Samstag, 6. April, öffnen sich zum zweiten Mal um 9 Uhr die Türen der Janusz-Korczak-Gesamtschule für wohnungslose und bedürftige Menschen. Die Malteser bieten ihren Wohlfühlmorgen (WFM) an. Nach dem gelungenen Auftakt im November stand für den stellvertretenden Stadtbeauftragten der Malteser, Tim Gladis, und sein Team schnell fest, dass schon bald der nächste Wellnesstag folgen sollte.

Zur Premiere waren bereits 55 Gäste ab dem frühen Morgen in der Schule erschienen und hatten sich von ehrenamtlichen Helfern der Hilfsorganisation verwöhnen lassen. Neben einem reichhaltigen Brunch mit Brötchen, verschiedenen Brotsorten, Aufschnitt, Käse und zahlreichen Brotaufstrichen sowie Obst und Gemüse, waren auch Rührei, gebratener Speck, Bratwürstchen und süßen Teilchen im Angebot. Doch damit nicht genug: Getreu des Mottos dieser besonderen Veranstaltung sollen gerade diejenigen, die an oder unter der Armutsgrenze leben, an diesem Tag echte Wellness erfahren.