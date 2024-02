Wohlfühlmorgen der Malteser in Neuss Das gute Gefühl, für einen Vormittag Gast zu sein

Dampfender Kaffee, frische Brötchen, Aufschnitt und Käse, Rührei mit gebratenen Würstchen, daneben ein Obstkorb – leckere Zutaten für ein Verwöhnfrühstück locken ans Büfett. Schnell bildet sich eine Schlange, Frauen und Männer stehen geduldig an. Mehr als 80 Gäste – so viele wie noch nie – kamen am Samstag in die Janusz-Korczak-Gesamtschule zum Platz am Niedertor in der Innenstadt.