15 Jahre Kunstschule in Neuss-Allerheiligen „Hier lernt man, die Welt mit anderen Augen zu sehen“

Seine Frau und er haben beide in Kasachstan die gleiche Kunstschule besucht – ohne voneinander zu wissen. Erst als sie in den 1970er-Jahren den nächsten Schritt in eine Kunstfachschule gingen, lernten sie sich kennen. Nach dem Diplom haben sie zusammen in einer Kunstwerkstätte gearbeitet und machten sich gemeinsam selbstständig. Als sie in den 1989er-Jahren nach Deutschland kamen, wollte Dück weiterhin als freier Grafiker arbeiten. Die Idee, ihr Wissen in einer eigenen Kunstschule weiterzugeben sei im Laufe der Jahre entstanden: „Meine Frau hat in einigen Jugendeinrichtungen und in Grundschulen bereits Kurse geben, meint Dück. „Das wurde mit der Zeit aber sehr umständlich, weil sie alle Materialien mitbringen musste“.