Ehemaliger Neusser FDP-Politiker heiratet in Pakistan : Traumhochzeit à la Bollywood

Sie sind seit neun Jahren ein Paar und haben nun in Pakistan geheiratet: Malik Riaz Hai Naveed (ehemals FDP) und seine Frau Nele Hai. Foto: Familie Naveed

Neuss/Pakistan Der ehemalige Neusser FDP-Politiker Malik Riaz Hai Naveed hat an Silvester seine Frau Nele Hai in Pakistan geheiratet. Naveed war sieben Jahre lang Mitglied der FDP, zuletzt als zweiter Vorsitzender. 2014 zog er sich aus der Politik zurück.

Seit seinem Rückzug aus der Politik vor vier Jahren ist es um Malik Riaz Hai Naveed ruhig geworden. Dabei ist der heute 30-Jährige, gebürtige Neusser erfolgreicher denn je. Als selbstständiger Unternehmer, Gründer und Berater lebt er mittlerweile in Hamburg und feierte kürzlich Hochzeit mit seiner Frau Nele – nach islamischer Tradition, in seiner zweiten Heimat Pakistan.

„Das war mega interessant“, beschreibt Malik Hai die zweitägige Trauung. „Man braucht zwei Outfits, zwei Veranstaltungen, und man sitzt immer auf einer Art Bühne, zu der alle Gäste ihre Geschenke bringen.“ Normalerweise dauere eine traditionelle islamische Trauung zwar drei Tage, aber er habe keine religiöse, sondern eine kulturelle Hochzeit feiern wollen, sagt er. Ungewöhnlich, aber schön – so erlebten die Hochzeit wohl die meisten Gäste: „Der Fotograf sagte uns, er habe noch nie ein so lockeres Paar gesehen“, sagt Hai mit einem Schmunzeln – wohlwissend, dass sich Brautpaare in Pakistan oft bei der Hochzeit zum allerersten Mal sehen. So sei es bei ihm und seiner Frau aber natürlich nicht gewesen, Nele habe er schon vor neun Jahren kennengelernt, sagt Malik Hai. Die standesamtliche Trauung hätten die beiden bereits im vergangenen August in Deutschland gefeiert: am Strand in Schleswig-Holstein.

Info Malik Riaz Hai Naveed – zur Person Zur Person Malik Hai wird 1988 in Neuss geboren. Sein Vater stammt aus Rurala Road im Nordosten Pakistans. Engagement Von 2008 bis 2014 ist er aktiv für die Neusser FDP tätig. Seit er 15 ist, setzt er sich dafür ein, dass der pakistanische Fußball mehr Aufmerksamkeit und mehr Bedeutung erlangt.

In Neuss ist der 30-Jährige vor allem durch sein politisches Engagement bekannt. Bereits mit 21 Jahren wird er in den Vorstand der Jungen Liberalen gewählt, anschließend arbeitet er in verschiedenen Wahlkampfteams, als Schriftführer, als Vorsitzender der Jungen Liberalen und schließlich auch als zweiter Vorsitzender der FDP Neuss. 2014 kandidiert Malik Hai für den Neusser Stadtrat und steht als Spitzenkandidat auf der Liste für die Kreistagswahlen. Doch als es immer mehr interne Differenzen in der Partei gibt und er keine Unterstützung für seine Kandidaturen erhält, wechselt er zum FDP-Stadtverband Köln, und wenig später zu den „Neuen Liberalen“.



Nach drei Monaten entscheidet sich der gelernte Verwaltungswirt und studierte Politikwissenschaftler allerdings dazu, sich endgültig aus der Politik zurückzuziehen. „Alles ist sehr machtgetrieben, das wollte ich nicht mehr. Ich möchte etwas für Menschen bewegen, und nicht irgendeinen Posten haben“, begründet er heute seine Entscheidung. Mittlerweile sei er sogar froh, dass alles so gekommen ist: „Ich wäre heute nicht so erfolgreich, wäre es damals anders gelaufen.“ Aktuell berät Malik Hai selbstständig kleine wie große Unternehmen und Konzerne in digitaler Kommunikation und Marketing. Dazu hat er allein 2016 zwei eigene Unternehmen gegründet. Und auch seiner Leidenschaft, dem Fußball, bleibt er treu: Die pakistanische Fan-Plattform „FootballPakistan.com“, die er bereits mit 15 Jahren gründete, existiere immer noch. Darüber startete er erst kürzlich ein Entwicklungshilfe-Projekt für pakistanische Kinder. 2012 gründete der ehemalige Manager eines pakistanischen Fußballclubs schließlich die Job-Plattform „Fussball-Stellen.de“, 2014 folgt das Beratungs-Unternehmen „Fußball Consultants“.