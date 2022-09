Ausstellung in Neuss : Malerin lässt im Kunstraum Farben wirbeln

Neuss Die Absolventin der Düsseldorfer Kunstakademie Ewa Jaczynska stellt im Neusser Kunstraum ihre Arbeiten aus. Ein Eintauchen in den Farbstrudel.

Sie liebt das Spiel mit den Farben – da passt es gut, dass ihre Ausstellung im Kunstraum Neuss den Titel „Circling Colour Worlds“ trägt. Ewa Jaczynska hat bei zwei Professoren, dem Maler A.R. Penck und dem Maler Herbert Brandl, an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert und war deren Meisterschülerin. Im Jahr 2009 hat sie bei Brandl den Akademiebrief erhalten.

Zunächst malte Jaczynska nach realen Vorlagen. Menschen, Landschaften, Akte und Stillleben brachte sie auf das Papier. Dann wandte sie sich immer weiter der abstrakten Malerei zu: Dennoch seien ihre Arbeiten nach wie vor stark durch die Natur inspiriert. Das schreibt der freischaffende Künstler Roland Küppers über sie. Den Anblick von Jaczynskas Arbeiten beschreibt er so: Es sei wie ein Eintauchen in neue Farbwelten, alles in ihren Werken sei in Bewegung, ein Leuchten, ein Vibrieren, ein Flimmern, das fasziniert.