Neusser Mappenprojekt „Wir“ : Ein Heimatbild von Rüdiger Hempel für Werkedition

Serie Neuss Aus Lasurfarben besteht das Bild, das der Maler für das Mappenprojekt des Kulturamts beigesteuert hat. Es zeigt eine erdachte Landschaft bei Gifhorn, kleinteilig und sehr detailreich.

Der 1939 in Danzig geborene Rüdiger Hempel ist in Gifhorn groß geworden. „Einmal im Jahr“, so erzählt er, reist er in die niedersächsische Kreisstadt, kommt mit Bildern vor allem von dem Fluss Aller zurück, die in die Gemälde, aber auch genauso gut in Zeichnungen oder Radierungen münden können. „Die Aller bei Gifhorn“ heißt denn auch sein Bild im Mappenprojekt, aber es zeigt eine Landschaft, wie sie nicht wirklich existiert. Einen Brückenbau etwa, was nicht nur für ihn ein Symbol für die Beziehung unter den Menschen ist. „Es wird etwas Neues gebaut, das das Alte ersetzt“, sagt er und spricht dann auch von einer „ewigen Baustelle“. Und es sei auch „ein Heimatbild“, sagt er.