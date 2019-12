Tanzwochen in Neuss : Malandain Ballet Biarritz auf den Spuren Noahs

Neuss Das Ensemble ist im kommenden Jahr bei den Internationalen Tanzwochen mit der Choreografie Noé in Neuss zu Gast.

Malandain, der 2019 an die Académie des Beaux-Arts berufen wurde, hat den biblischen Mythos von der Erneuerung der Natur und der Menschheit mit Gioacchino Rossinis zugleich opern- und bekenntnishafter Messa die Gloria verbunden und so eine Choreografie geschaffen, in der die Hoffnung auf einen Neubeginn lange nachklingt. „In der Legende von der Sintflut, die in verschiedensten Traditionen und Religionen zuhause ist, bezeichnet Noahs Jubel einen Durchbruch in der Menschheitsgeschichte“, erklärt Mandalain. „Noah fasst das Vergangene zusammen, bereitet uns auf die Zukunft vor und versinnbildlicht also das Kommen einer neuen, besseren Welt.“ Die erste Schöpfung, die „durch Machenschaften des Bösen verzerrt wurde“, werde „durch die zweite Schöpfung“ ausgelöscht. „Der neue Adam kommt aus dem Wasser, nicht aus der Erde. Wenn Noah und seine Nachkommen die Arche verlassen, werden sie die Welt neu bevölkern. Diese epische Geschichte gehört in eine lange Reihe ähnlicher Mythen und lässt sich auf verschiedenen Ebenen deuten.“ Man könne sich Noé auch als Sinnbild eines Menschen denken, der die vergangene Existenz liquidiert, wieder bei Null beginne und aus den Tiefen seines Wesens neue Energien schöpfe. Das Malandain Ballet Biarritz besteht aus einem festen Ensemble von 22 Tänzern und Tänzerinnen, die allesamt klassisch ausgebildet, aber unverkennbar in der Gegenwart zuhause sind. Für Thierry Malandain steht der tanzende Körper in seiner Kraft, seiner Zerbrechlichkeit und seiner Sinnlichkeit immer im Vordergrund der Betrachtungen. Das 1998 gegründete Malandain Ballet Biarritz tritt regelmäßig in ganz Frankreich auf, gastiert aber auch in zahlreichen Ländern Europas sowie im Nahen Osten, den USA und in China. Das Repertoire enthält vor allem Choreographien von Thierry Malandain, der aber regelmäßig auch ausländischen Choreographen die Möglichkeit zur Mitarbeit gibt. Malandain selbst tanzte als Solist an der Opéra Paris, am Ballet du Rhin Mulhouse und in Nancy. Als Choreograph hat er mehr als 80 Werke für zahlreiche Compagnien in aller Welt geschaffen und zahlreiche Preise erhalten. Tickets gibt es über die Karten-Hotline unter 02131 52699999 oder unter www.tanzwochen.de im Internet.