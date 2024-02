Angriff auf Ex-Partnerin Neusser muss nach Hammer-Attacke ins Gefängnis

Kostenpflichtiger Inhalt Zum Prozessauftakt hatte sich der Angeklagte zunächst nur flüsternd und mit rauer Stimme geäußert. Das spätere Opfer und er hätten sieben Jahre lang eine glückliche Beziehung geführt, mehrere Jahre in jenem Haus zusammengelebt, in dem es später zu der Tat kam. Die einzigen „Wermutstropfen“ seien seine Depressionen und Panikattacken gewesen, an denen er bereits seit Jahrzehnten leide. Mehrfach sei er deswegen in Behandlung und in Kliniken gewesen, 2022 habe es dann eine neue, schlimme Episode gegeben, auf die im November 2022 ein Suizidversuch folgte. Daraufhin sei er mit Unterbrechungen mehrfach in der geschlossenen Klinik gewesen. Zehn Tage vor der Tat habe er die Klinik erst verlassen. Seine Medikamente gegen Depressionen habe er noch an diesem Tag abgesetzt, sagt er. Zugleich habe er regelmäßig viel Alkohol getrunken, am Tag der Tat sei es eine ganze Flasche Wein gewesen.