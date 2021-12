Shakespeare in Neuss : Neue Intendantin möchte ein Festival für die ganze Stadt

Maja Delinić am Globe, wo sie das nächste Shakespeare-Festival leiten wird. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Maja Delinić möchte erreichen, dass ganz Neuss selbst am – im Globe spielfreien – Hansetag in ein „Shakespeare-Fieber“ verfällt. Dafür schaut sie nach Companys, die auch Szenen an Orten der Stadt spielen können.