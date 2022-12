Festival in Neuss Shakespeare-Intendantin Maja Delinic und ihre Lehren aus dem Premieren-Jahr

Maja Delinic hat in diesem Jahr zum ersten Mal als Intendantin das Shakespeare-Festival verantwortet – für sie war es auch ein „Kennenlernen“, ein Beobachten, wie das Publikum auf bestimmte Formate reagiert. „Auf diese Erfahrungswerte kann ich im neuen Jahr aufbauen“, sagt sie. Und so ist ihr Blick nach vorn, zugleich auch immer verbunden, mit einem Blick zurück. Manches habe sie bei ihrer ersten Shakespeare-Auflage überrascht. Beispielsweise, dass der Monolog-Tag so gut angenommen wurde. „Die Befürchtung, dass es zeitlich vielleicht zu viel für das Publikum wird, hat sich nicht bestätigt, im Gegenteil.“ Besonders gut gefallen hat ihr, dass das Shakespeare-Festival zugleich auch ein Treffpunkt ist und sich viele Zuschauer lange vor der Vorstellung und auch danach noch auf dem Gelände aufhalten. „Mich freut, dass es allen so gut gefallen hat.“