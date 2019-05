Zentrales Thema in Neuss : DGB-Maikundgebung wirbt für Europa

Bei der Kundgebung (v.l.): Reiner Breuer, Sabine Graf, Udo Fischer und Kai Langeneckhardt. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Die anstehende Wahl zum Europäischen Parlament war das Hauptthema am diesjährigen Tag der Arbeit. Rechtspopulistische Parteien müssten geschwächt werden. Sie böten keine Lösungen für die Probleme der Menschen.

Die Wahl zum Europaparlament steht vor der Tür. Am 26. Mai entscheidet sich, wie die Zukunft in der EU gestaltet wird. Themen wie Strukturwandel, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit stehen hierbei für die meisten Parteien im Vordergrund.

Im Hinblick auf diese Wahl fand am Tag der Arbeit in Neuss eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig“ statt. Mit dabei waren der DGB-Kreisvorsitzende Udo Fischer, die stellvertretende DGB-Vorsitzende Nordrhein-Westfalens Sabine Graf und der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer. Zahlreiche Teilnehmer fanden sich zur Demo durch die Stadt und zur anschließenden Kundgebung auf dem Neusser Markt mit Familienfest ein.

Info 30.000 Mitglieder im Rhein-Kreis Neuss Deutschland Der DGB mit seinen acht Einzelgewerkschaften hat im gesamten Bundesgebiet knapp sechs Millionen Mitglieder. Vorsitzender ist Reiner Hoffmann. Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis sind im DGB derzeit rund 30.000 Arbeitnehmer organisiert.

Banner und Fahnen mit den Aufschriften „Neuss wählt Europa“ und „Neusser für den Frieden“ zeigten die Einstellung der Anwesenden zur Europawahl. Wie wichtig diese Wahlen für jeden Einzelnen sind, betonten Udo Fischer und Sabine Graf in ihren Reden. „Dass wir seit mehr als 70 Jahren Frieden haben, verdanken wir der EU“, so Graf. Damit dies so bleibe, bräuchte man ein handlungsfähiges Parlament in Brüssel, führte Graf weiter aus und rief gleichzeitig mit der Aussage „stärkt die europäische Demokratie“ alle Bürger zur Wahl auf. Rechtspopulistische Parteien sollten keine weitere Stimmen gewinnen und damit Entscheidungen im EU-Parlament ausbremsen. Udo Fischer ergänzte, dass diese Parteien keine konkreten Lösungen für die Probleme der gesamten Bevölkerung, gerade aber auch der Gewerkschaftsmitglieder, böten.

Die Gewerkschaften wollen faire Löhne, eine Grundrente ohne vorherige Bedürftigkeitsprüfung und einen von der EU gesetzten Rahmen für bezahlbaren Wohnraum, so Graf weiter. In Deutschland arbeiteten neun Millionen Beschäftigte im Niedriglohn-Bereich, was keine Option auf eine gute Altersvorsorge biete. Der Mindestlohn in Spanien liege bei 4,46 Euro, informierte Graf. Bei den Löhnen müsse Europa einen gemeinsamen Maßstab schaffen, um Armut zu verhindern.

Finanzen sprach auch Udo Fischer an. Er sieht in einem zu schnellen Strukturwandel eine Gefahr für bezahlbaren Strom. Man wolle mit Sachargumenten einen Strukturwandel und keinen Strukturbruch herbeiführen. Dafür müsse die Bevölkerung aber auch Kompromisse eingehen. Wer für „Hambi bleibt“ demonstriere, müsse auch einsehen, dass ein Konverter für erneuerbare Energien her muss.

Für alle Redner ist ein gerechtes Europa das Ziel. Dieses Ziel könne man nur gemeinsam erreichen. „Fühlt euch betroffen“, sagte Sabine Graf. Denn die Entscheidungen, die in Brüssel gefallen werden, gingen alle an.