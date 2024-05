Auftritt in der Neusser Stadthalle Magier-Duo verblüfft mit Charme und Zauberei

Da half es auch nicht, dass auf der Bühne immer eine Kamera auf das Geschehen gerichtet war und die Bilder auf die Leinwand im Hintergrund übertragen wurden. Als Zuschauer konnte man ahnen, dass der Geldschein, der sich von einem Zehn-Euro-Schein in einen 50er verwandelte, an einer Stelle ausgetauscht worden war, nur wann? Die beiden Magier von „Golden Ace“ arbeiten aber nicht nur mit klassischer Zauberei, sie greifen auch in die Trickkiste der Psychologie und holten sich Hilfe einer Zuschauerin auf die Bühne. Ihr Zehn-Euro-Schein wanderte in eine Kiste und wurde zum Wetteinsatz, dann sollte sie eine Zahl aufschreiben, die die beiden durch Fragen und die Analyse der Körpersprache natürlich herausfanden. Aber damit gaben sie sich nicht zufrieden, präsentierten eine verdeckte Tafel, die am Rand der Bühne stand. Darauf fand sich nicht nur der Name der Zuschauerin auch der Beruf von Helfer Markus vom Anfang der Show und die Seriennummer des Geldscheins, der die ganze Zeit vermeintlich sicher in einem Kästchen in der Hosentasche der Zuschauerin deponiert war. Als Belohnung verwandelten sie ihn in einer 50er.