Magdalene von Waldthausen aus Neuss-Norf Die (fast) vergessene Ehrenbürgerin

Rita Süssmuth mag die erste Ehrenbürgerin der Stadt Neuss sein, die erste Ehrenbürgerin in Neuss ist sie nicht. Denn schon im Jahr 1962 verlieh die damals noch selbstständige Gemeinde Norf Magdalene von Waldthausen (1886 – 1972) dieses Privileg. Mit der kommunalen Neuordnung 1975 ging die Norfer Eigenständigkeit verloren und die Gemeinde als Stadtteil in Neuss auf. Die Ehrenbürgerin von Waldthausen aber wurde nicht „eingemeindet“. Ihr Name taucht auf der Liste der Neusser Ehrenbürger nicht auf. Das sei ein weiteres Beispiel dafür, sagt Kurt Königshofen vom Heimatverein Norf bedauernd, „dass eingemeindete Ortsteile offenbar nicht mitbetrachtet werden“.