Polizei Neuss sucht couragierte Zeugin : Mädchengruppe beleidigt zwei Frauen mit Behinderung

Neuss Im Februar beleidigte eine Mädchengruppe zwei junge Frauen mit Behinderung. Die Polizei sucht nun nach einer bestimmten Zeugin. Was sich ereignete.

Bereits Ende Februar, 24. Februar, gegen 19 Uhr soll es in Neuss während einer Busfahrt der Linie 841 in Richtung Handweiser/Allerheiligen zu Beleidigungen gegenüber zwei junge Frauen mit Behinderung gekommen sein. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und nach Anhörung der beiden Geschädigten sucht die Polizei nun nach einer Zeugin.

Die beiden 17 und 18 Jahre alten Frauen waren an der Haltestelle Niedertor in den Bus gestiegen. Im Bus saßen sie in der Nähe einer Gruppe Mädchen zwischen etwa 16 und 17 Jahren, die sich über sie lustig machten und sie beleidigten. Die beiden sowie die Gruppe verließen den Bus an der Haltestelle "Am Alten Bach", doch auch hier soll die Gruppe nicht von den beiden jungen Frauen abgelassen haben. Während die jüngere der beiden versuchte, über das Telefon Hilfe zu holen, soll die 18-Jährige von einzelnen Gruppenmitgliedern auch geschubst und gegen den Hinterkopf geschlagen worden sein.