Unfall in Neuss Mädchen (7) von Fahrradfahrer erfasst

An der Kaarster Straße ist es am Freitag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer sowie einem siebenjährigen Mädchen gekommen, das gemeinsam mit seiner Mutter zu Fuß unterwegs war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, warteten die beiden an einer Ampel, um die Straße zu überqueren. Plötzlich wurde das Mädchen von einem Radfahrer, der aus Fahrtrichtung Innenstadt in Richtung Kaarst gefahren ist, erfasst. Durch den Zusammenstoß sind das Mädchen sowie der Radfahrer in ein Gebüsch gefallen. Der Radfahrer sei anschließend verbal aggressiv geworden und habe sich, ohne seine Personalien anzugeben, entfernt.