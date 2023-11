Wirtschaftsplan für Regiebetrieb der Stadt Neuss LVN legt sechs Millionen Euro für Kauf der Post zur Seite

Neben dem Kauf steht der Verkauf. Aus dieser Richtung erwartet die LVN im kommenden Jahr Einnahmen in Höhe von fast elf Millionen Euro. Die größte Position mit 4,6 Millionen Euro machen dabei Verkäufe von Bauparzellen in der Klimaschutzsiedlung Blausteinweg aus. In Verbindung mit Zinsen und anderen Erträgen kommt so ein Gesamtertrag von etwas mehr als 16 Millionen Euro zustande. Davon will die LVN einen Jahresüberschuss von knapp 5,6 Millionen Euro erzielen. Das wären zwei Millionen Euro weniger, als für das laufende Jahr erwartet werden.