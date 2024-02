Umbau mit Herausfoderungen Lukita in Neuss setzt auf nachhaltige Energie

Dass es sich lohnt, da ist sich auch Marco Nikolai – der Teil der Geschäftsführung der Lukita Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH ist, die zum Rheinland Klinikum Neuss gehört – ganz sicher. „Man muss natürlich erst mal ordentlich investieren. Bei der Entwicklung der aktuellen Energiepreise, werden sich die Investitionen in die Anlagen aber in weniger als sieben Jahren amortisiert haben und dann zahlt es sich deutlich aus.“ In der Lukita Lessingplatz sind nun alle zufrieden, dass die Anlagen stehen und alles gut gelaufen ist. „Weitere Lukitas werden folgen, was die energetische Sanierung angeht“, schließt Nikolai.