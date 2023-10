Von Neuss nach Düsseldorf Elfjähriger erobert die Theaterbühnen

Seine ersten Sätze kennt Luke Dopheide immer noch auswendig. Er sitzt zu Hause im Esszimmer, holt kurz Luft und zitiert dann mühelos aus dem Drama Peer Gynt. Und das in einer Sprache, die für einen Elfjährigen alles andere als alltäglich ist. Dass der Sechstklässler so geübt ist, hat einen besonderen Grund: Vor einigen Monaten hat er am Rheinischen Landestheater in Neuss den jungen Peer Gynt gespielt, vorher stand er dort schon im Stück „Power“, in einer Inszenierung von Ekat Cordes, auf der Bühne.