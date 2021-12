Rekord in diesem Jahr : 2000. Geburt im Neusser Lukaskrankenhaus

Neuss Emilia ist da. Die kleine Büttgenerin kam bei der 2000. Geburt in diesem Jahr im Lukaskrankenhaus zur Welt. Das ist neuer Rekord für die Klinik.

So viel Besuch auf einmal, doch der kleinen Emilia war es offensichtlich egal, sie schlummerte sicher und friedlich in den Armen von Mama Anna-Lena Preuß. Chefarzt, Klinikmanager und Geschäftsführer des Lukaskrankenhauses ließen es sich denn nicht nehmen, am Dienstag zur Gratulation ins Familienzimmer zu kommen. Das kleine Mädchen, zweites Kind von Anna-Lena und Marc Preuß aus Büttgen, kam bei der 2000. Geburt des Jahres im Lukaskrankenhaus auf die Welt. Noch nie wurden in einem Jahr so viele Geburten an der Preußenstraße gezählt. Hebamme Barbara Kühn, die die Geburt begleitete, erzählte: „Als ich 2011 im Lukas angefangen habe, gab es 1200 Geburten im Jahr.“

Anna-Lena und Marc Preuß mit Emilia und Hebamme Barbara Kühn, hinten (v.l.) Chefarzt Jörg Falbrede, Georg Schmidt, Sprecher der Geschäftsführung, und Klinikmanager Andreas Kremer. Foto: Rheinland Klinikum

Mit der Zweifach-Mutter verbindet Kühn eine ganz besondere Geschichte. Seit der 5. Klasse gingen beide in eine Klasse am Gymnasium Marienberg und machten dort auch 2007 gemeinsam Abitur, danach verloren sie sich aber aus den Augen. Als Anna-Lena Preuß nach einem Blasensprung in der Nacht ungeplant in den Kreißsaal kam, traf sie auf ihre ehemalige Schulfreundin, die in dieser Nacht für eine Kollegin eingesprungen war. Was für ein Zufall.

Den notwendig gewordenen Kaiserschnitt übernahm Chefarzt Jörg Falbrede, der sich wie Geschäftsführer Georg Schmidt und Klinikmanager Andreas Kremer über diese „Jubiläums-Geburt“ freute. So konnte er nur noch sagen: „Glückwunsch an die Eltern und dank an das ganze Team der Geburtshilfe für die großartige Arbeit in diesem Jahr!“

(NGZ)