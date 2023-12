Ein Lückentext zum Mitraten Als ein Weihnachtself in Neuss landete

Da ich auf dem Weihnachtsmarkt keine weiteren Hinweise gefunden habe, wo genau ich denn zum Nordpol komme, bin ich in den ............. gegangen. Da steht der wohl abgelegenste ............. der Stadt. Seit ............. kümmert sich ein ............. um ihn und hat ihn in diesem Jahr mit besonders schönen ............. geschmückt. Dort bin ich mit einem Spaziergänger ins Gespräch gekommen und habe ihm von meiner misslichen Lage erzählt. Er meinte, dass ich dich sicher in ............. finden würde. Also habe ich mich in den Stadtteil aufgemacht und stand vor einem wirklich beeindruckenden Haus mit vielen .............. . Auch dort werden Briefe an den Weihnachtsmann entgegengenommen. Tausend Kinder und Erwachsene schreiben ihm und bekommen sogar individuelle Antworten, wie mir eine Frau vor dem Haus verraten hat. Ist das nicht toll, dass dir dort etwas Arbeit abgenommen wird? Dich habe ich dort leider nicht angetroffen. Die Frau hat mir dann verraten, dass es in Neuss ............. noch eine komplette ............. gibt.