Ukrainerin aus Neuss berichtet : „Als ich die Bilder sah, brach ich in Tränen aus“

Neuss Ludmila Zelena arbeitet in Neuss und stammt aus der Ukraine. Sie berichtet, wie sie vom Angriff Russlands erfuhr und wie Verwandte die Lage in der Ukraine schildern.

Ludmila Zelena fällt es schwer, ihre Gefühle in Worte zu fassen. „Ich bin zutiefst bestürzt und schockiert“, sagt die Chefin des Crowne-Plaza-Hotels in Neuss, deren Heimat die Ukraine ist. Als sie am Donnerstag um 6 Uhr vom Angriff Russlands erfuhr, brach sie in Tränen aus. „Meine Schwägerin, die in der Nähe von Kiew lebt, hat uns aus dem Bett geklingelt und berichtete über das Geschehene. Sie ist mittlerweile mit der gesamten Familie zu ihrer Verwandtschaft in ein 300 Kilometer entferntes Dorf geflüchtet, da ein militärischer Flughafen in der Nähe bombardiert wurde“, sagt Zelena.