Gründer stellt sein Unternehmen vor Neusser wagt sich in die Höhle der Löwen

Jetzt wagen sie den nächsten Schritt: eine Teilnahme bei der Fernsehshow „Höhle der Löwen“. Der Weg bis zur Ausstrahlung war lang. „Gestartet ist der Bewerbungsprozess im Internet“, erklärt Kleemeyer, „ein paar Wochen nachdem wir unsere Bewerbung eingereicht hatten, kam dann aber die gute Nachricht von der Produktionsfirma: Unique United ist eine Runde weiter.“ Der nächste Schritt sei es dann gewesen, die Unternehmensgeschichte noch einmal ausführlich aufzuschreiben. „Dafür mussten wir auch die Unternehmenszahlen offenlegen und unseren Wunsch-Deal vorschlagen.“ Explizit heißt das für Kleemeyer: 35 Prozent der Firmenanteile im Tausch gegen 210.000 Euro Kapital für das Unternehmen. „Außerdem haben wir ein dreiminütiges Pitch-Video gedreht.“ Am Ende der Bewerbung stand eine gute Nachricht: Der Neusser würde sein Projekt in der Sendung vorstellen dürfen. „Für VOX bot sich da natürlich auch eine besondere Situation“, meint Kleemeyer, „es passiert nicht alle Tage, dass da Menschen mit Behinderung ihre Unternehmen pitchen. Ich selbst habe eine Lernbehinderung.“ Seine Kollegin Karen Schallert säße im Rollstuhl, erklärt er. Auf die Frage, ob es in der Vorbereitung auf die Aufzeichnung in Bezug auf Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung Schwierigkeiten gab, meint Kleemeyer: „Wir konnten im Vorfeld mit der Produktionsfirma von ‚Die Höhle der Löwen‘ in Telefonaten die Bedürfnisse und Herausforderungen für unseren Pitch klären. Zum Beispiel war ja eine Person im Rollstuhl dabei und da wollten wir natürlich vorab klären, ob die Zugänge barrierefrei sind. Wir haben auch mehrmals – natürlich ohne die Löwen – den Eintritt in die Höhle proben dürfen, damit auch alles reibungslos klappt.“