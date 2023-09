Lost Places in Neuss Verwunschene Orte und ein versunkenes Boot

Anders ist das beim verlassenen Bunker am Berghäuschensweg in Gnadental. Hier kommt niemand so einfach rein. Der Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg verschwindet fast unter seinem Pflanzendach. Dicke Efeustränge ranken sich an ihm empor. Der Verein Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss dokumentiert die verschiedenen Bunkerbauten im Kreis.