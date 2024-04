Konzert im Neusser Hamtorkrug „Lord Leo Lietz“ verabschiedet sich von dienstältester Rockband

The Lords“ mittlerweile als dienstälteste Rockband der Welt– dafür erhielten sie sogar einst einen Eintrag in das Buch der Weltrekorde. Als die Band 1964 einen Schallplattenvertrag des Musiklabels EMI erhielt, wurden die Musiker als die „deutschen Beatles“ vermarktet. Viele ihrer Lieder landeten in den Charts, auch prägten sie mit ihren Auftritten die deutsche Fernsehsendung „Beat-Club“. Im Laufe der Jahre können „The Lords“ einige Auszeichnungen verbuchen: Zum Beispiel waren sie die „Bravo-Top-Stars 1967“ und wurden 2019 mit dem „Lifetime Award“ von Radio Regenbogen ausgezeichnet. Nach eigenen Angaben haben sie sieben Millionen Tonträger verkauft. Tendenz steigend: Vor zwei Jahren erschien der neue Tonträger „Novum Nexus“ der Band. Im Hamtorkrug werden sie sowohl Hit-Klassikern wie zum Beispiel „Poor Boy“, „Shakin All Over“ oder „Gloryland“ dabei haben als auch neue Songs wie beispielsweise „If You Ain't Got Love" oder „What Are We Waiting For“. Tickets sind an der Abendkasse für 24 Euro erhältlich.