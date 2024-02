Produktion von Neusser Ensemble Preisausschreiben ermöglicht Weltraumreise

Die neue Produktion des „Looters-Ensemble“ spielt in der Zukunft und feiert am Donnerstag, 15. Februar, 20 Uhr, seine Premiere im Kulturkeller Neuss, Oberstraße 17. Mit dabei haben sie ein Musiktheaterstück, das den Titel „Pluto Time“ trägt und von einer „mittelfernen Zukunft“ handelt. Die Menschheit darin siedelt schon längst auf fernen Planeten, auf Raumstationen und Monden. Doch nicht alle Menschen zieht es in die Weiten des Universums: Da wäre etwa ein festgefahrenes Paar, das mit seinem gefräßigen Hund im dreizehnten Stock eines Hochhauses auf der Erde lebt – und daran eigentlich auch nichts ändern möchte. Doch als ein Preisausschreiben die Möglichkeit bringt, eine Reise zum Pluto anzutreten, gerät die Beziehung aus den Fugen. Das junge Ensemble hat sich vor zwei Jahren bei den Neusser Musicalwochen im Kulturforum Alte Post kennengelernt. Bereits im vergangenen Jahr luden sie zu einer Premiere – damals noch in den Räumen des Kulturforums. Auch bei diesem Musiktheaterstück ist Dennis Palmen für Text, Musik und Regie verantwortlich. Das Stück dauert zwei Stunden, inklusiver einer Pause.