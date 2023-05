An der Moselstraße in Neuss Zusätzlicher Lagerstandort für Logistikfirma

Die Anbindung an die Anschlussstellen der Autobahnen A46 und A57 sind nur wenige Fahrminuten entfernt. Von hier aus sind die Großräume Düsseldorf und Köln optimal zu erreichen. Eigentümer ist ein privater Investor. Die LPR Group ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich logistischer und technischer Servicedienstleistungen. Mit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern koordiniert LPR aus dem Headquarter in Neuss ihre Leistungen in Deutschland und Österreich – sowie in weiteren 31 Ländern Europas.