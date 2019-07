Unternehmen mit Sitz in Neuss : Logistikdienstleister TechnoCargo feiert Jubiläum

Bei der Jubiläumsfeier (v.l.): Frank Fuchs, Reiner Breue, Hans-Jürgen Petrauschke, Clemens Hubertus Beyer und Stefan Horstmann. Foto: TechnoCargo Logistics

Neuss Das 1994 in Hilden gegründete Unternehmen ist 2010 mit seiner Zentrale nach Neuss gezogen. Dort wurde jetzt auf das Jubiläum angestoßen.

TechnoCargo Logistik, Dienstleister für Lager- und Transportlogistik in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche (SHK), hat in seiner Neusser Zentrale sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Zu den rund 280 Gästen der Jubiläumsfeier gehörten Kunden, Partner, Mitarbeiter und Vertreter aus Politik und Wirtschaft, darunter Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer.

Seit ihrer Gründung 1994 in Hilden konnte TechnoCargo Logistik ihre Position als Logistikspezialist in der SHK-Branche nach eigenen Angaben ausbauen. „Wir haben es in der SHK-Branche mit hochwertigen und empfindlichen Produkten zu tun. In einem starken Wettbewerbsumfeld ist es uns gelungen, nachhaltig zu wachsen. Um den Ansprüchen unserer Kunden auch in Zukunft gerecht zu werden, entwickeln wir unsere Dienstleistungen ständig weiter“, erklärt Geschäftsführer Frank Fuchs in einer Mitteilung des Unternehmens.

Derzeit verfügt der Dienstleister über insgesamt 80.000 Quadratmeter Lagerfläche. Dort bündelt TechnoCargo Logistik die Sendungen zahlreicher SHK-Hersteller an den Großhandel. Mit den Waren, darunter moderne Heiztechnik, Badmöbel, Heizkörper, Sanitär- und Klimatechnik, versorgt TechnoCargo Logistik den Großhandel unter anderem in Deutschland, Frankreich, dem Benelux-Raum, Österreich und Großbritannien.

Neben Lagerlogistik sowie der Organisation von weltweiten Transporten über alle Verkehrsträger hinweg ist TechnoCargo Logistik in der Ersatzteillogistik tätig, betreibt Konsignationslager und verpackt sowie kommissioniert die SHK-Produkte. 2005 etablierte der Logistiker ein Tochterunternehmen in der Slowakei, ein Jahr später folgte die Gründung einer britischen Landesgesellschaft. 2010 zog die Zentrale von TechnoCargo Logistik nach Neuss. Heute sind rund 320 Mitarbeiter an den fünf Standorten in Neuss, Remscheid, Trencin, Skalica und Denbybeschäftigt.

(NGZ)